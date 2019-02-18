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Фьюри подписал контракт с Top Rank и ESPN на $ 103 млн

Фьюри подписал контракт с Top Rank и ESPN на $ 103 млн
Бокс/ММА / Профессиональный бокс

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри подписал соглашение с телеканалом ESPN и промоутерской компанией Top Rank, сообщает BBC.

Предполагается, что контракт рассчитан на следующие пять боев Фьюри, которые теперь будут транслироваться в США на ESPN. Право показывать поединки Тайсона в Великобритании останется у телеканала BT Sport. Промоутером боксёра по-прежнему будет Фрэнк Уоррен, однако теперь его сопромоутером будет Боб Арум, глава Top Rank. В общей сложности за пять боёв бывший чемпион заработает чуть более $ 103 млн.

Сам Фьюри считает, что эта сделка делает реванш с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером «более осуществимым». Однако Фьюри, Уайлдер и чемпион IBF, WBA и WBO Энтони Джошуа теперь работают с конкурирующими американскими вещателями, что, возможно, сделает будущие переговоры более трудными.

Отметим, что у Уайлдера контракт с телеканалом ShowTime, а у Джошуа — со стриминговой платформой DAZN.

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