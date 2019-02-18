Источник: Макгрегор подписал контракт на бой с Серроне

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор подписал контракт на бой с Дональдом Серроне, сообщает в своём «твиттере» журналист ESPN Чаматкар Сандху со ссылкой на слова комментатора UFC Джо Рогана.

Ранее о потенциальной возможности такого боя высказывался президент UFC Дэна Уайт.



В январе Макгрегор после победы Серроне над Александером Эрнандесом написал в «Твиттере» следующее: «За такой бой я подерусь с тобой, Дональд. Поздравляю».



Позднее Макгрегор и Серроне договорились выпить друг с другом виски и пиво.



В своём последнем поединке Конор Макгрегор уступил приёмом чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову. Дональд Серроне одержал победу над Александром Эрнандесом 19 января 2019 года техническим нокаутом во втором раунде.