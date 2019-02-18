Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Уэска» — «Атлетик Бильбао». 18 февраля. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Источник: Макгрегор подписал контракт на бой с Серроне

Фото: Harry How/Getty Images
Источник: Макгрегор подписал контракт на бой с Серроне
Бокс/ММА / ММА

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор подписал контракт на бой с Дональдом Серроне, сообщает в своём «твиттере» журналист ESPN Чаматкар Сандху со ссылкой на слова комментатора UFC Джо Рогана.

Ранее о потенциальной возможности такого боя высказывался президент UFC Дэна Уайт.

В январе Макгрегор после победы Серроне над Александером Эрнандесом написал в «Твиттере» следующее: «За такой бой я подерусь с тобой, Дональд. Поздравляю».

Позднее Макгрегор и Серроне договорились выпить друг с другом виски и пиво.

В своём последнем поединке Конор Макгрегор уступил приёмом чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову. Дональд Серроне одержал победу над Александром Эрнандесом 19 января 2019 года техническим нокаутом во втором раунде.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент