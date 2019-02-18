Комми: Ломаченко – очень хороший боец, но он ещё не дрался с таким, как я

Чемпион мира IBF в лёгком весе ганец Ричард Комми считает обладателя титулов WBA и WBO украинца Василия Ломаченко очень хорошим бойцом, но верит, что ему будет по силам одержать победу.

«Ломаченко – очень хороший боец. Когда мы встретимся, это будет большой поединок. Но он ещё не дрался с таким боксёром, как я. Верю, что смогу его победить в ударном бою», – приводит слова Комми BoxingScene.

Комми должен был встретиться с Ломаченко 12 апреля, но бой отменили. Причиной стала травма руки, полученная ганцем в последнем поединке с Исой Чаниевым, в котором боксёр одержал победу техническим нокаутом во втором раунде и завоевал титул IBF. На восстановление Комми потребуется по меньшей мере шесть недель.