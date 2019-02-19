Ковалёв: бой с Бетербиевым обязательно будет, я вас уверяю

Чемпион WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв рассказал о возможности объединительного боя с чемпионом IBF Артуром Бетербиевым.

«Возвращаясь из отпуска, решил сделать пост, пока летим в самолёте, чтобы развеять ваши сомнения по бою с Артуром Бетербиевым. Следующий свой бой я с удовольствием хочу провести, как можно раньше. И реально возможная дата боя — это май. Бой с Бетербиевым — это самый ожидаемый и один из самых интересных боёв для фанатов бокса и для меня в частности.

В своём интервью в ринге после боя я назвал своих желаемых соперников, если кто-то из любителей бокса пропустил это интервью, то у вас есть возможность найти его на ютубе. Там всё понятно. Но так как я в этом деле не один и у меня сейчас сформировалась команда моей мечты, то я не могу в одностороннем порядке самостоятельно организовать бой против кого-либо.

Мы придерживаемся своего плана, и я готов выйти в ринг против любого соперника в полутяжёлом весе, в том числе и против Артура Бетербиева, если моя команда посчитает это нужным, то бой в мае будет против него. Если в наш план не входит майский бой против Артура, то он будет позже. Но этот бой обязательно будет, я вас уверяю. Всему своё время...", — написал Ковалёв в «Инстаграме».