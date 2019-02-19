Минаков попал в больницу перед боем с Конго

Российский тяжеловес Bellator Виталий Минаков перед проигранным боем с Чейком Конго попал в больницу. Об этом рассказал сам боец.



«За три недели до боя повредил колено и пропустил пять дней. Только вышел, как после спаррингов температура поднялась до 41 градуса, икроножную мышцу раздуло до бедра, и я не мог даже пошевелиться. С ней я пролежал четыре дня, а врач, к которому ездил, прописал антибиотики. После нескольких дней такого режима с антибиотиками температура не ушла, а когда стало совсем плохо, меня увезли в госпиталь; там уже сообщили, что это была инфекция, могло укусить насекомое или попала иным путём.



Ровно трое суток я был в госпитале под капельницей, не вставал с постели. Мне поставили диагноз флегмона, а ровно через трое суток (в понедельник, за пять дней до боя. — Прим. ред.) я выписался. При этом мне рекомендовали шесть дней после выписки пить антибиотики.

Можно было перенести бой, но следующий турнир был только через полтора-два месяца. Я думал, что смогу подраться с Конго, хотя состояние было тяжелое. Понимал, что не смогу бороться, а вот на «лапах» до боя стоял три раунда по пять минут. Думал, что в стойке меня хватит на три раунда, но, к сожалению, этого не произошло. Я показал максимум того, на что был способен в таком состоянии. К сожалению, лучшего быть не могло. Не хочу, чтобы это выглядело как оправдание, поэтому скажу, что подготовка действительно была хорошей до этого самого момента", — сказал Минаков ТАСС.