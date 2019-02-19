Промоутер Усика: мы должны получить ответ от Поветкина сегодня-завтра

Александр Красюк, промоутер абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе Александра Усика, рассказал о ходе переговоров по бою его клиента с супертяжеловесом Александром Поветкиным.

«Всё просто. Мы сделали предложение Поветкину и ждём его реакции. Не просто так ждём, а сегодня-завтра мы должны получить ответ – да или нет. Будет ли интересен бой украинца и россиянина американской публике? В Чикаго – одна из самых больших украинских диаспор – там сотни тысяч живет. Да, конечно, спрос будет. Даже нет сомнений, что он будет. Усик у нас боец года по версии пяти или семи разных организаций. Мы слишком плохо думаем об Усике.



Он, конечно, ещё не такая звезда, как Флойд Мейвезер, но о нём очень много говорят, он интересен, его хотят смотреть. И телевизионный партнёр DAZN точно так же заинтересован в таком поединке. Это не просто поединок – это мощнейший поединок! В супертяжёлом весе – суперсобытие.



Что смущает Поветкина? Он не начинающий молодой боксёр, а достаточно опытный, и у парня не так много времени осталось проявить себя в боксе. Всё, что ему нужно сейчас, – это несколько крупных боев. И, на мой взгляд, это и есть камнем преткновения. Он знает уровень Усика, знает риски. Гонорар три миллиона? Понятия не имею, откуда взялись эти цифры», — сказал Красюк «Сегодня».