Bellator проведёт Гран-при полулегковесов

MMA-организация Bellator проведёт турнир на выбывание среди 16 полулегковесов. Об этом заявил президент промоушена Скотт Кокер.

«Когда думаешь обо всех бойцах, которые у нас есть в этой весовой категории, то понимаешь, что просто необходимо это сделать», — цитирует Кокера Lowkick MMA.



Кокер сказал, что пока не знает, кто будет участвовать в Гран-при, но он будет состоять из 16 человек и стартует осенью этого года. Скотт ожидает, что он продлится год. Первый раунд турнира будет состоять из восьми боев. В идеале Кокер хотел бы, чтобы все бои первого раунда проходили на одном турнире или на двух турнирах, проходящих в одним выходные.

Недавно у Bellator завершился Гран-при тяжеловесов, победителем которого стал Райан Бейдер.