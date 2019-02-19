Уайлдер: контракт Фьюри c ESPN не помешает нашему реваншу

Чемпион WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер развеял опасения о том, что контракт Тайсона Фьюри с телеканалом ESPN может помешать их второму поединку. По словам, американского боксёра, он и сам не против стать подписантом ESPN при хороших условиях.

«Это поможет нашему бою, а не помешает ему. В конце концов, если он хочет драться, то он будет драться. Если нет, то мы переключимся на следующего соперника. У нас в дивизионе достаточно парней, с которыми я могу боксировать в течение следующих двух лет. Когда дело доходит до Америки, доминирует только один американец, и это Деонтей Уайлдер.

Да, могу подписать контракт с ESPN при правильном гонораре. Я свободный агент, я могу драться с кем угодно. Мне не обязательно выступать на вещателях, с которыми я подписан. Я могу побиться где угодно. Реванш с Фьюри всё ещё рассматривается, если он этого хочет. Если не хочет, то бог с ним», — цитирует Уайлдера TalkSport.