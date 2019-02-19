Малиньяджи: нынешние супертяжи не так хороши, как пиковый Кличко

Бывший чемпион мира по боксу Поли Малиньяджи оценил нынешнее положение дел в супертяжёлой весовой категории.

«Судя по тому, что я видел на данный момент, я скажу, что лучший супертяжеловес мира это Тайсон Фьюри. Я считаю, что он выиграл первый бой против Деонтея Уайлдера и он побил Владимира Кличко в то время, когда он был действующим чемпионом мира, непобежденным в течение 10 лет. Не то, чтобы это принижало заслугу победы Энтони Джошуа над Владимиром Кличко, это был более зрелищный бой и в то же время Энтони испытывал больше проблем.

Все они топовые супертяжеловесы, если ты говоришь на кого-то одного, что он является лучшим, то это не значит, что остальные два — плохие бойцы. Я считаю, что за супертяжёлом весом в настоящее время интересно смотреть. У нас есть трёхголовый монстр – Фьюри, Уайлдер и Джошуа, а рядом с ними такие парни, как Диллиан Уайт и Луис Ортис, Доминик Бризил. Они рассчитывают попасть туда, в топ, и в любой день они могут совершить апсет в бою против лучших ребят.



Это не эра Кличко, который был настолько хорош и настолько доминировал над своими соперниками, что к нему даже никто не мог прикоснуться на его пике. Я не думаю, что сейчас кто-то настолько хорош, насколько был хорош пиковый Кличко. Но это не значит, что они не являются великолепными боксерами и бойцами, за которыми интересно наблюдать», — цитирует Малиньяджи FightNews со ссылкой на YouTube-канал FightHype.