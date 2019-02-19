Нурмагомедов показал работу на лапах

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов провёл тренировку по боксу. На видео, размещённом на его официальной странице в «Инстаграме», видно, как россиянин работает на лапах, пробивая короткие серии из двух-трёх ударов.

Комментарий к видео сопровождён хештегом «boxing». Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».

Напомним, что чемпион UFC уже неоднократно заявлял о готовности провести поединок по правилам бокса. В Федерации бокса России также подтверждали интерес к такому событию и выражали готовность содействовать в организации боя Хабиба. На протяжении некоторого времени в СМИ активно ходили слухи о возможной встрече экс-чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера с Хабибом Нурмагомедовым. Оба спортсмена также выражали интерес к такому поединку.