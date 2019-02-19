Андраде следующий поединок может провести с Головкиным

Чемпион мира по версии WBO Деметриус Андраде в среднем весе в скором времени может встретиться с экс-чемпионом мира Геннадием Головкиным. В январе 2019 года руководство WBO санкционировало поединок Деметриуса с Билли Джо Сондерсом, этот поединок стал бы второй защитой титула для американца.

Но Сондерс принял решение перейти во второй средний вес и сразиться за вакантный титул по версии WBO с Шефатом Исуфи. Таким образом, Андраде остался без соперника. Президент WBO рассказал о дальнейших вариантах для Деметриуса, не исключив, что тому придётся сразиться с Геннадием Головкиным.

«До 21 февраля нам предстоит решить, нужен ли бой-элиминатор. Сейчас возможны два варианта — элиминатор, который определит обязательного претендента на поединок с Андраде, или же официальным претендентом будет назначен Геннадий Головкин», — приводит слова Пако Валькарселя BoxingScene.