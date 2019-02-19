Арум предлагает перенести второй бой Фьюри и Уайлдера на сентябрь

Новый промоутер экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри Боб Арум высказался за перенос второго поединка своего клиента с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером. По словам функционера, это поможет привлечь внимание большего числа зрителей и позволит боксёрам больше заработать.

«Полагаем, что этот поединок могут купить от 1 до 2 миллионов зрителей. Единственный способ достичь таких цифр — позволить болельщикам получше узнать этих ребят. Если сначала они проведут поединки с другими соперниками, а потом встретятся в сентябре, они заработают столько, сколько не могли бы представить. Я вижу ситуацию именно так», — приводит слова Арума Boxingnews24.

Изначально предполагалось, что второй поединок Фьюри с Уайлдером состоится 18 мая.