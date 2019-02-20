Обновились рейтинги UFC: Ян поднялся на одну позицию, Веласкес вернулся в топ-15

Руководство UFC обновило рейтинги организации. Масштабных изменений за последнее время не произошло, однако некоторые интересные перестановки наблюдаются.

Российский боец Пётр Ян поднялся на одну позицию и теперь занимает 14-е место в дивизионе. Наибольшие изменения произошли в рейтинге тяжёлого веса. Кейн Веласкес, невзирая на поражение от Фрэнсиса Нганну, вернулся в топ-15. Его отсутствие в рейтинге до настоящего момента было вызвано долгой паузой в профессиональной карьере. Ну а после поражения от Нганну Кейн располагается на седьмом месте. К слову сам Нганну теперь занимает второе место, отыграв одну позицию, сообщает официальный сайт UFC.

Россиянин Алексей Олейник потерял одну позицию и переместился на девятое место. Шамиль Абдурахимов также опустился на позицию — 13-е место в рейтинге. Сильнейший российский тяжеловес Александр Волков по-прежнему занимает пятое место.