Официально: Ломаченко проведёт бой с Кроллой 12 апреля

Определился следующий соперник чемпиона мира по версиям WBA и WBO в лёгкой весовой категории Василия Ломаченко. Им стал обязательный претендент на титул Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Энтони Кролла. Об этом сообщает BoxingScene.

Поединок украинца и британца состоится 12 апреля на арене «Staples Center» в Лос-Анджелесе и будет транслироваться в прямом эфире на телеканале ESPN+.

Отметим, что промоутеру Бобу Аруму из Top Rank и Эдди Хирну из Matchroom Boxing удалось договориться без проведения промоутерских торгов.

«Василий Ломаченко выполнит обязательства перед WBA и проведёт защиту титула против британца Энтони Кроллы. Этот поединок состоится 12 апреля на арене „Staples Center“ в Лос-Анджелесе, а затем, надеюсь, летом Василий встретится с Ричардом Комми, чтобы добавить в свою коллекцию ещё один пояс в лёгком весе», — заявил вице-президент компании Top Rank Карл Моретти.