Гастелум и Адесанья подерутся за временный пояс UFC в среднем весе

Бойцы Исраэль Адесанья и Келвин Гастелум подерутся за титул временного чемпиона UFC среднего веса. Об этом ESPN сообщил президент UFC Дэна Уайт.

Поединок состоится на турнире UFC 236, который запланирован на 13 апреля. Месте проведения события будет объявлено позднее.

Промоушен решил ввести временный титул из-за травмы действующего чемпиона среднего дивизиона Роберта Уиттакера. Напомним, что за несколько часов до прошедшего 9 февраля UFC 234 он был госпитализирован с грыжей и не смог провести защиту титула против претендента Гастелума, бой с которым был отменён. На том же турнире Исраэль Адесанья единогласным решением судей одолел бывшего чемпиона UFC в среднем весе Андерсона Силву.