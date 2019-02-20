Харитонов об ударе Митриона в пах: у меня аж в глазах потемнело

Российский тяжеловес Bellator Сергей Харитонов ответил критикам, осуждающим его за то, что он не продолжил бой с Мэттом Митрионом, пропустив удар в пах. Их поединок состоялся 15 февраля на турнире Bellator 215 и был признан несостоявшимся, так как россиянин не смог продолжить бой после запрещённого удара от американца.

«Я сказал, что в любое время готов выйти на бой с Митрионом. Жду информацию от Bellator. Извинения Митриона? Ну что тут. Извиняйся или нет… Я нормально к этому отношусь. Но ситуация неприятная, потому что я был готов на сто процентов. Что касается критики на то, что я не встал, то это нормально. У каждого своего видение. Что бы я им мог ответить? Ну, надо пропустить жёсткий удар в пах. Вот и весь ответ им.

Я пропускал удары в пах, восстанавливался и продолжал бой дальше. А тут удар был таким, что у меня в глазах потемнело. Я не мог продолжать бой. Если бы мог, я бы его продолжил. Я был в дикой форме. Для меня сейчас главная цель – встретиться с Митрионом», — сказал Харитонов в интервью изданию «Р-Спорт».