Юсин Оками перешёл в ONE Championship

Японский боец MMA Юсин Оками (35-12) подписал контракт с промоушеном ONE Championship. Об этом сообщил президент ONE Чатри Ситиодтонг.



«Поприветствуйте в ONE Championship японскую легенду Юсина Оками», — написал Ситиодтонг в «Твиттере».



37-летний Оками выступал в UFC с 2006 по 2013 год и дрался с чемпионом среднего веса Андерсоном Силвой, однако проиграл техническим нокаутом во втором раунде. После проигрыша нокаутом Роналдо Соузе Юсин был уволен из UFC и перешёл в WSOF, где за пять боёв заработал рекорд 3-2. В титульном бою в этом промоушене японца нокаутировал Дэвид Бранч.

Последние три поединка Оками провёл в UFC: проиграл Овинсу Сент-Прю, Алексею Кунченко и одолел Диего Лиму единогласным решением судей.