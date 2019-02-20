Джошуа: Миллер бьёт, как фея, Фьюри отправлял его в нокдаун семь раз

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа охарактеризовал Джаррелла Миллера, с которым проведёт поединок 1 июня.

«Он бьёт, как фея. Фьюри отправлял его в нокдаун семь раз. Он — самый мягкий панчер в дивизионе», — сказал Джошуа, вспомнив недавние слова Тайсона Фьюри, сказавшего, что во время спарринга он сбивал Джаррелла с ног семь раз.

Миллер также отметился выпадом в сторону Энтони.

«Вы определённо можете ожидать, что я доставлю Джошуа много проблем. Знаю, он прекрасно понимает, что его ждёт. Он треснет, словно яйцо, гарантирую. Не знаю, сколько ударов он сможет принять. Знаю, что он не готов встретиться с бойцом моих размеров. Это бокс, и здесь нужно тяжело работать и делать всё, чтобы одержать победу», — заявил Миллер.

Во время пресс-конференции Джаррел толкнул Энтони.

Видео можно посмотреть в официальном «Твиттере» Sky Sports Boxing.