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Серроне проведёт следующий поединок 13 апреля или 6 июля

Серроне проведёт следующий поединок 13 апреля или 6 июля
Бокс/ММА / ММА

Американский боец UFC Дональд Серроне проведёт свой следующий поединок 13 апреля или 6 июля. Об этом спортсмен сообщил в своём «инстаграме».

«13 апреля или 6 июля. Просто жду», — написал в своём «инстаграме» Дональд Серроне.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Дональда Серроне.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор подписал контракт на бой с Дональдом Серроне.

Ранее о потенциальной возможности такого боя высказывался президент UFC Дэна Уайт.

В январе Макгрегор после победы Серроне над Александером Эрнандесом написал в «Твиттере» следующее: «За такой бой я подерусь с тобой, Дональд. Поздравляю».

Позднее Макгрегор и Серроне договорились выпить друг с другом виски и пиво.

В своём последнем поединке Конор Макгрегор уступил приёмом чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову. Дональд Серроне одержал победу над Александром Эрнандесом 19 января 2019 года техническим нокаутом во втором раунде.

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