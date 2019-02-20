Объявлен полный файткард первого этапа чемпионата «Бои по правилам ТНА» — 2019

21 февраля в Казани стартует 12-й сезон чемпионата мира «Бои по правилам TNA» — 2019. Файткард первого этапа турнира состоит из шести профессиональных боёв с участием четырех российских спортсменов. В течение года в суперсерии запланировано 8 отборочных этапов, которые определят обладателей чемпионского трофея Кубка «TATNEFT».



Полный файкард 1/8 финала 12-го сезона чемпионата мира «Бои по правилам TNA» — 2019



до 70 кг: Илья Букаюа (Нидерланды) — Яннис Боукис (Греция)

до 80 кг: Сергей Пономарев (Россия) — Роберт «Серый волк» Оганесян (Греция)

до 80 кг: Егиш «Армянский лев» Егорян (Нидерланды/ Армения) — Энвер Слийвар (Словения)

до 70 кг: Сайфуллах Хамбахадов (Россия) — Вадим Васьков (Белоруссия)

до 80 кг: Шарабутдин Магомедов (Россия) — Хасан «Снайпер» Бозоров (Узбекистан)

свыше 80 кг: Игорь Дармешкин (Россия) — Христофор Миров (Кипр).