Нурмагомедов предложил Сен-Пьеру провести бой в ноябре

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов предложил Жоржу Сен-Пьеру провести поединок в ноябре. По словам Нурмагомедова, он готов встретиться с Сен-Пьером в весовой категории до 155 или до 160 фунтов.



«Давай сделаем это в ноябре. После этого боя ты можешь завершить карьеру. Я вырос на твоих боях, и у меня нет к тебе ничего, кроме уважения. Верю, что смог доказать это тебе, когда ты был в Москве. Но для меня было бы большой честью разделить октагон с одним из величайших бойцов всех времён.



Давай проведём бой в 155 фунтах, или я могу дать тебе ещё пять фунтов, потому что ты никогда не сгонял вес до лимита лёгкого дивизиона. Твой выбор — 155 или 160 фунтов, Монреаль, Нью-Йорк, Москва или Абу-Даби. Отправь мне место, мой друг», — написал в своём «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.