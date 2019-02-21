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Андерсон Силва 11 мая проведёт бой с Канноньером

Андерсон Силва 11 мая проведёт бой с Канноньером
Бокс/ММА / ММА

Следующий поединок бывшего чемпиона UFC в среднем весе Андерсона Силвы пройдёт 11 мая с Джаредом Канноньером в Рио (Бразилия). Об этом сообщает ESPN.

На счету Силвы 34 победы при девяти поражениях. В последнем бою, который прошёл в январе нынешнего года, Андерсон проиграл единогласным решением судей Исраэлю Адесанье. У Канноньера 11 побед при четырёх поражениях. В ноябре прошлого года американец одолел техническим нокаутом Дэвида Бранча.

На данный момент анонсированы следующие поединки UFC 237:

Роуз Намаюнас против Джессики Андраде (бой за пояс женского минимального веса);
Антонио Рожерио Ногейра против Райана Спанна;
Андерсон Силва против Джареда Канноньера;
Бет Коррейя против Ирен Алданы.

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