Андерсон Силва 11 мая проведёт бой с Канноньером

Следующий поединок бывшего чемпиона UFC в среднем весе Андерсона Силвы пройдёт 11 мая с Джаредом Канноньером в Рио (Бразилия). Об этом сообщает ESPN.
На счету Силвы 34 победы при девяти поражениях. В последнем бою, который прошёл в январе нынешнего года, Андерсон проиграл единогласным решением судей Исраэлю Адесанье. У Канноньера 11 побед при четырёх поражениях. В ноябре прошлого года американец одолел техническим нокаутом Дэвида Бранча.
На данный момент анонсированы следующие поединки UFC 237:
Роуз Намаюнас против Джессики Андраде (бой за пояс женского минимального веса);
Антонио Рожерио Ногейра против Райана Спанна;
Андерсон Силва против Джареда Канноньера;
Бет Коррейя против Ирен Алданы.