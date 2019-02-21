Андерсон Силва 11 мая проведёт бой с Канноньером

Следующий поединок бывшего чемпиона UFC в среднем весе Андерсона Силвы пройдёт 11 мая с Джаредом Канноньером в Рио (Бразилия). Об этом сообщает ESPN.

На счету Силвы 34 победы при девяти поражениях. В последнем бою, который прошёл в январе нынешнего года, Андерсон проиграл единогласным решением судей Исраэлю Адесанье. У Канноньера 11 побед при четырёх поражениях. В ноябре прошлого года американец одолел техническим нокаутом Дэвида Бранча.



На данный момент анонсированы следующие поединки UFC 237:



Роуз Намаюнас против Джессики Андраде (бой за пояс женского минимального веса);

Антонио Рожерио Ногейра против Райана Спанна;

Андерсон Силва против Джареда Канноньера;

Бет Коррейя против Ирен Алданы.