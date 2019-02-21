Тактаров — о симуляции Харитонова: Сергей и Неймар похожи, как два брата

Бывший боец MMA Олег Тактаров продолжает считать, что Сергей Харитонов симулировал травму. Напомним, что на турнире Bellator, который состоялся в минувшие выходные, Харитонов дрался с Мэттом Митрионом, однако пропустил запрещённый удар в пах и не смог продолжить бой.

«Я ещё раз посмотрел это видео и остался при своём мнении. Возможно, ему больно было, я допускаю. Но мы люди взрослые, нас как учили: попали тебе, встал попрыгал, оно пройдёт.



Так он не встал и не попрыгал. Я что-то не помню такого, чтобы человек не мог встать и попрыгать. Посмотрите выражение лица футболиста Неймара, когда он корчится. Они с Харитоновым похожи, как два брата. Мне кажется, я поймал момент, когда у Серёжи возникла мысль: ага, сейчас мне заплатят. Я за такой результат получаю, скажем, половину, а за следующий бой ещё получу. Может быть, там в реальности всё было по-другому, но мне показалось, что там была именно эта мысль.



С Серёжей у меня прекрасные отношения – у меня их нет. Он меня как-то бросил, подставил нашу федерацию, уехал выступать то ли в «Легион», то ли куда-то. Я ему сказал, что в этой организации будет одно шоу, они его проведут, и всё. Естественно, я оказался прав, как и последние 23 года оказываюсь. Я сказал: Серёжа, вот сейчас ты получаешь на 10 тысяч меньше, но мы планируем под тебя столько-то шоу в год, и я буду заниматься тем, что ты будешь говорить, чтобы не было глупостей. Он отказался», — рассказал Тактаров в интервью изданию «Спорт-экспресс».