Минаков: мне непонятна озлобленность Тактарова в отношении российских бойцов

Бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе Виталий Минаков прокомментировал заявление экс-бойца MMA Олега Тактарова. После поражения Минакова Чейку Конго на турнире Bellator в минувшие выходные Тактаров заявил, что «Виталий — не боец».

«Я очень уважаю Олега — он прославленный спортсмен. Но мне совершенно непонятна его озлобленность и грубость в отношении многих российских бойцов. Тактаров ведь задевает не только меня, а критикует практически всех наших ребят. Он очень часто высказывает своё недовольство. Возможно, это пиар, но его он точно не красит. Очень обидно, что именитый боец представлен сейчас в таком свете», — сказал Минаков «Известиям».

Отметим, что Тактаров продолжает считать, что Сергей Харитонов симулировал травму в поединке с Мэттом Митрионом.