Порье и Яквинта призвали UFC освободить их от контракта

Топовые легковесы UFC Дастин Порье и Эл Яквинта недовольны своим положением в промоушене и просят освободить их от контракта.

«Эти парни должны освободить меня», — написал Порье в «Твиттере».

С ним согласился Яквинта.

«Освободи меня тоже. Чёрт возьми, это уже не спорт», — заявил в «Твиттере» Яквинта.

В текстовом сообщении MMA Junkie Порье подтвердил своё желание быть освобождённым от контракта с UFC. Также он подтвердил, что требовал больший гонорар за потенциальный бой с Яквинтой на UFC 236. Отвечая на вопрос о промоушенах, в которые его могут пригласить, Дастин ответил: «Везде».

Яквинта надеется, что UFC удовлетворит финансовые требования Порье и их поединок состоится.



«Я надеюсь, что UFC раскроет кошелёк пошире, чтобы Дастин принял бой. Потому что из того, что слышал я, летом будут бои Макгрегора с Серроне и Холлоуэя с Фергюсоном за временный пояс лёгкого веса. Так что остаёмся только я и Порье», — сказал Яквинта.