UFC готовит бой между Фергюсоном и Холлоуэем за временный пояс лёгкого веса

Поединок между Тони Фергюсоном и чемпионом UFC в полулёгком весе Максом Холлоуэем находится в разработке. Об этом сообщает BJPenn.

В издании отмечают, что они разыграют временный титул лёгкого дивизиона UFC. Полноправным чемпионом лёгкого веса UFC на данный является россиянин Хабиб Нурмагомедов, отбывающий сейчас дисквалификацию за драку после боя с Конором Макгрегором.

Матч Фергюсона с Холлоуэем может пройти на турнире UFC 236, который состоится 13 апреля. Место проведения события ещё не оглашено, но, по слухам, он состоится в Атланте (США). На UFC 236 уже официально анонсирован бой за временный пояс среднего дивизион между Келвином Гастелумом и Исраэлем Адесанье.

Фергюсон ранее уже владел временным титулом UFC лёгкого веса. Сейчас Тони ведёт победную серию из 11 поединков. Макс Холлоуэй побеждает в 13 встречах кряду.

