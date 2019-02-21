Кадыров назвал наказание Хабиба и Тухугова попыткой втоптать в грязь весь Кавказ

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился мнением о потасовке после боя Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова и последующих событиях, включая дисквалификации Хабиба, Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова.



«Тот, кто берет на себя нелегкую задачу воспитания молодёжи, особенно наших горских ребят, должен понимать, что в этом деле нужны яркие примеры и конкретные дела. В этом смысле, я считаю, нашему Кавказу повезло. Достаточно проследить недавний путь Хабиба Нурмагомедова и Зубайры Тухугова.



Это, как вы знаете, был тернистый путь, в течение которого было всё: и болтовня, и подлость, и оскорбления, и провокации… В общем, всё было сделано для того, чтобы наши ребята, а в их лице и весь Кавказ, были унижены и втоптаны в грязь. Об этом свидетельствует сам итог — посмотрите на чудовищную несоразмерность наказания, присуждённого нашим бойцам и этому чванливому ирландцу-провокатору Конору Макгрегору. Однако далеко идущие планы западных кавказофобов не удались. Безоговорочная для Хабиба и позорная для Конора победа была блестяще одержана, а те, кто исподтишка нанёс оскорбления в адрес родителей и нашей религии получили по заслугам.



Эти парни наглядно показали, что даже все деньги и вся слава мира для кавказцев ничтожны, когда речь заходит о вере, достоинстве и чести. Они продемонстрировали всем, что сила духа до скончания века будет несоизмеримо выше любой мышечной массы, даже если её величина будет необъятной. О чём это говорит? В первую очередь о достойном воспитании, которое эти горцы получили в своих семьях, где строго почитается религия Ислам и древние обычаи наших мудрых предков… У меня нет ни малейших сомнений, что и Хабиб, и Абубакар, и Зубайра хоть сию минуту могут отобрать бойцовский пояс любого достоинства у самого сильного соперника. И сделают это так, что ими будут восхищаться не только верные друзья, но и достойные враги. Как говорил мой дорогой Отец Ахмат-Хаджи: «Да восторжествует справедливость!» — написал в «Инстаграме» Рамзан Кадыров.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Рамзана Кадырова.