Сен-Пьер: Хабиб — лучший боец мира

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер подчеркнул, что он хотел провести поединок с Хабибом Нурмагомедовым.



«Мы пытались организовать бой с Хабибом Нурмагомедовым. Я знаю, что он этого хотел, так же как и я, но у UFC были другие планы. Я видел, что Хабиб сказал в Сети. Для меня самое интересное и самое страшное — драться с неуязвимыми. Сейчас Нурмагомедов именно тот, с кем я хочу драться. Это было бы невероятно хорошо для моего наследия. Как бы то ни было, Хабиб — лучший боец мира, и я желаю ему всего самого лучшего», — заявил Жорж Сен-Пьер на пресс-конференции, посвящённой завершению канадцем карьеры.



Напомним, что вчера, 20 февраля, Хабиб Нурмагомедов предложил Сен-Пьеру провести бой в ноябре 2019 года.