Нурмагомедов — Кадырову: пусть аллах ведёт нас прямым путём и не лишит милости

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на высказывания главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, что наказание Хабиба, Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова Атлетической комиссией штата Невады были направлены на то, чтобы «втоптать в грязь Кавказ».



«Рамзан Ахматович, мы всегда рады встрече с вами и, самое главное, советам, которые вы нам даёте, пусть аллах ведёт нас прямым путём и не лишит нас своей милости», — написал в своём «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, Тухугов и Абубакар Нурмагомедов были на год отстранены от мероприятий UFC. Хабиб Нурмагомедов получил девять месяцев отстранения, но заявил, что не вернётся в октагон до ноября 2019 года — до окончания дисквалификаций Тухугова и Абубакара Нурмагомедова.