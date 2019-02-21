Хирн: Усик и Джошуа могут встретиться весной 2020 года

Промоутер чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что его клиент может встретиться с абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе Александром Усиком в 2020 году.

«Джошуа и Усик не встретятся в 2019 году. Этот бой будет в 2020-м. В 2019 году Усику предстоит дебют в супертяжёлом весе. Предположительно, он проведёт поединок в мае, а его соперником, вероятно, станет Александр Поветкин.

После этого Александра Усика будет ждать ещё один бой в супертяжёлом весе. А уже после, похоже, руководство WBO предоставит ему статус официального претендента на титул чемпиона мира по этой версии, которым владеет Джошуа. Мне кажется, бой Джошуа — Усик состоится весной 2020 года", — приводит слова Хирна Boxingnews24.