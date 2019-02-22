Хабиб — Сен-Пьеру: угощу тебя дагестанской едой, тебе больше не нужно гонять вес

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на заявление Жоржа Сен-Пьера о завершении карьеры. Россиянин на своей странице в «Инстаграме» выложил видео, посвящённое бойцу, а в сопроводительном тексте пригласил канадца в Россию и пообещал познакомить его с дагестанской национальной кухней.

«Посмотрите это видео и поймёте, почему я хотел с ним сразиться. Он один из лучших за всю историю. Хотел разделить с ним клетку, пока он был в деле. Это история и люди будут пересматривать это видео снова и снова. Хочу драться с лучшими. Как бы то ни было, удачи, легендарный Сен-Пьер. Время беспощадно и ты принял правильное решение. И не забывай, когда ты в следующий раз будешь в России, я познакомлю тебя с дагестанской национальной кухней, тебе больше не нужно гонять вес», — написал Нурмагомедов на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно просмотреть на официальной странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».

Жорж Сен-Пьер собрался на пенсию. Хабиб пытается его удержать Реальные претенденты на бой с Нурмагомедовым в ярости.