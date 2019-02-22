Бивол хотел бы провести бой с Саулем Альваресом

Российский чемпион WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол выразил заинтересованность в поединке с чемпионом WBC и WBA в среднем весе и WBA Regular во втором среднем весе Саулем Альваресом.

«Для меня представляет интерес поединок с Саулем Альваресом. Я считаю Канело главной звездой бокса, ну, или, может быть, он занимает второе место после Джошуа. Они похожи друг на друга. Против Канело хотят драться многие, и я один из них, потому что если я отбоксирую с Саулем, то мой бой увидят много людей, они узнают, кто я такой, и я продемонстрирую им свои умения.



Что касается того, что бой может состояться в 168 фунтах, то это для меня не большая проблема. Я и сам некрупный парень для полутяжёлого веса. Я считаю, что раз мы оба выступаем на DAZN, то этот бой было бы легче организовать. Я думаю, этот поединок был бы столкновением двух разных боксёрских стилей. Полагаю, что большинство интересных поединков в боксе происходит как раз тогда, когда сталкиваются разные стили бокса», — цитирует Бивола FightNews со ссылкой на YouTube-канал Fino Boxing.