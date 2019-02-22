Джошуа: Усику предстоит понять, каково это — выдерживать удары супертяжеловесов

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа оценил возможный переход супертяжёлый дивизион абсолютного чемпиона первой тяжёлой категории Александра Усика.

«Не будем торопить события. Усика ждёт дебют в хэвивейте. Ему сначала предстоит понять, каково это — выдерживать удары ребят, которые весят 108-114 кг. Здесь важно нечто большее, не просто техника и мастерство. Здесь всё зависит от твоей воли к победе. От того, на что ты готов пойти ради победы.

Я знаю, что Усик хороший боксёр. И он доказал это в крузервейте. Нет никаких вопросов об уровне его мастерства. А переход в хэвивейт даст ответ и на вопрос о его характере», — приводит слова Энтони Джошуа Sky Sports.