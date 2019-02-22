Харитонов принял вызов Митриона и готов подраться с ним 11 мая

Российский боец ММА Сергей Харитонов готов к повторному поединку с американцем Мэттом Митрионом. По словам Сергея, он хочет провести бой с Мэттом на турнире Bellator, который состоится 11 мая в Чикаго.

Напомним, что первый поединок между Харитоновым и Митрионом состоялся 15 февраля. На 15-й секунде первого раунда американец нанёс запрещённый удар ногой в пах, после которого россиянин не смог продолжить встречу. Бой был признан несостоявшимся. Позднее Мэтт предложил Сергею подраться на турнире 11 мая.



«Друзья, всем привет! По нелепой случайности бой не состоялся 15 февраля. Мэтт Митрион извинился, бросил мне вызов, предложил провести бой 11 мая в Чикаго. Глава промоушена Скотт Кокер, я прошу, если есть возможность организовать этот поединок 11 мая, я готов. Мы идем только к победе! Вперёд и ни шагу назад!» — сказал Харитонов в видео, опубликованном в «Инстаграме».