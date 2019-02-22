Баррера после срыва переговоров с Бетербиевым намерен провести бой с Ковалёвым

Кубинский полутяжеловес Салливан Баррера недоволен решением чемпиона IBF Артура Бетербиев, который отказался от боя с ним и решил провести поединок со шведским обладателем титула IBO Свеном Форнлингом.

Теперь Салливан намерен подраться с другим россиянином — чемпионом WBO Сергеем Ковалёвым.

«Он ушёл от поединка со мной к ноунейму из Швеции. Это типичный Бетербиев. Теперь я хочу попробовать помериться силами с Сергеем Ковалёвым. Сейчас я нацелен на Ковалёва, на единственного чемпиона, доступного для боя. Почему бы ему не встретиться со мной? Когда у нас был общий промоутер, это был наш план. Они подписали меня как потенциального соперника для Ковалёва. Но у нас не получилось тогда, возможно, получится сейчас», — цитирует Барреру BoxingScene.