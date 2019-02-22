Чемпион Fight Nights Копылов перешёл в UFC

Российский боец MMA Роман Копылов подписал контракт с организацией UFC. Об этом сообщает «Инстаграм» российского отдела промоушена.

Отмечается, что в UFC Роман будет выступать в средней весовой категории. Ранее 27-летний Копылов владел чемпионским титулом Fight Nights Global. На его счету восемь побед и ни одного поражения. Последний поединок с участием Копылова состоялся в декабре прошлого года на турнире Fight Nights Global 91. В том бою он в четвёртом раунде нокаутировал Ясубея Эномото и защитил пояс организации.

Титул Fight Nights Копылов завоевал в марте 2018 года на событии Fight Nights Global 85, когда он техническим нокаутом в четвёртой пятиминутке одолел бывшего тогда чемпионом Абусупияна Алиханова.