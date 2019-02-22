Харитонов — Тактарову: приходите в зал, я врежу вам по яйцам как следует

Тяжеловес Bellator Сергей Харитонов ответил на критику бывшего бойца MMA Олега Тактарова, который считает, что он симулировал травму в бою с Мэттом Митрионом.

Напомним, что на турнире Bellator, который состоялся в прошлые выходные, Харитонов на 15-й секунде поединка с Митрионом пропустил запрещённый удар в пах и не смог продолжить встречу.

«Олег Тактаров, приходите в зал — да куда угодно, необязательно в зал — я врежу вам по яйцам, как следует. От души приложусь, и посмотрим, как вы будете себя чувствовать», — сказал Харитонов в видео, опубликованном в «инстаграме» Азамата Бостанова.

Ранее стало известно, что Харитонов принял вызов Митриона о повторном поединке и готов подраться с ним на турнире Bellator 11 мая.