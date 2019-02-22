Спенс: к концу года стану первым номером в рейтинге P4P

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Эррол Спенс уверен, что к концу 2019 года ему удастся возглавить рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории.

«Если говорить о шансах в бою с Майки Гарсией, то думаю, что я просто лучше, чем он. Он отличный боксёр с великолепными навыками, но, полагаю, я просто лучше.

Хочу стать лучшим. Думаю, что получить признание сильнейшего боксёра мира, особенно когда выступаешь в такой сложной весовой категории, как наша, вполне реально. Думаю, что к концу года я стану первым номером рейтинга P4P», — приводит слова Эррола Спенса BoxingScene.

Напомним, 16 марта в Арлингтоне (штат Техас, США) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет встреча Майки Гарсии и Эррола Спенса.