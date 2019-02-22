Юбэнк оказался тяжелее Дигейла

Завтра, 23 февраля, на лондонском стадионе O2 Arena состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет встреча экс-чемпиона мира во втором среднем весе Джеймса Дигейла и Криса Юбэнка-младшего. На кону противостояния будет стоять второстепенный титул чемпиона мира по версии IBO.

В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Юбэнк-младший оказался немного тяжелее соперника, показав на весах 76 кг. Вес Дигейла составил 75,3 кг.

Для Джеймса Дигейла встреча с Юбэнком-младшим станет первой в 2019 году. Предыдущую встречу он провёл 30 сентября, когда нокаутировал Фиделя Муньоса. Что касается Юбэнка, то он прошлый бой провёл также в сентябре минувшего года, досрочно победив Джей Джей Макдону.