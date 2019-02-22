Волков с Оверимом встретятся 20 апреля и возглавят турнир UFC в Санкт-Петербурге

Экс-чемпион Bellator, боец UFC Александр Волков проведёт следующий поединок 20 апреля. Его соперником станет ветеран промоушена Алистар Оверим, сообщает официальная страница UFC в «Твиттере».

Бой пройдёт на турнире UFC в Санкт-Петербурге и станет главным событием вечера.

Соответствующую новость можно увидеть на официальной странице промоушена в «Твиттере».

Волков предыдущий поединок провёл в октябре минувшего года, когда уступил Деррику Льюису. Что касается Алистара Оверима, то он в последнем бою нокаутировал другого россиянина — Сергея Павловича.

Александр Волков на данный момент занимает пятое место в рейтинге промоушена, а Алистар Оверим расположился на шестом месте. В январе 2019 года Волков отрицал возможность встречи с голландцем.