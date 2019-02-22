Тищенко одержал победу над Ульрихом, Романов нокаутировал Кармана

В Екатеринбурге состоялся вечер профессионального бокса, в ходе которого на ринге появились несколько российских проспектов. Олимпийский чемпион Евгений Тищенко проводил четвёртый поединок в профи и единогласным решением судей справился с аргентинцем Хосе Грегорио Ульрихом. К слову, стоит отметить, что на этот турнир у Тищенко несколько раз менялся противник.

Изначально планировалось, что он встретится с Вацлавом Пейсаром, чуть более чем за две недели сообщалось, что Тищенко подерётся с Томасом Остуйзеном, в итоге же соперником россиянина стал Ульрих.

В ещё одном бою вечера боец супертяжёлого веса Евгений Романов нокаутировал Диллона Кармана, справившись с противником менее чем за один раунд. Эта победа стала для Романова одиннадцатой на профессиональном ринге.