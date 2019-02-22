Ян: завтра будет то, что я люблю делать

Завтра, 23 февраля, в Праге состоится турнир UFC. В нём примут участие сразу четыре российских бойца. Все они в преддверии турнира успешно прошли взвешивание.

Магомед Анкалаев не превысил лимита полутяжёлой весовой категории, показав на весах 92,5 кг. Рустам Хабилов и Дамир Исмагулов уложились в лимит лёгкого дивизиона, а Пётр Ян показал на весах 61,6 кг.

Последний выложил видео с официальной церемонии взвешивания, сопроводив его записью в «Инстаграме».

«Взвешивание позади, всем огромное спасибо за поддержку. Завтра будет то, что я люблю делать», — написал Ян.

Соответствующую запись можно увидеть на странице бойца в социальной сети.

Напомним, на данный момент Ян занимает 14-е место в рейтинге UFC. В Праге он померится силами с Джоном Додсоном.