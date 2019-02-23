Пономарёв, Магомедов и Дармёшкин прошли в 1/6 финала Боёв по правилам TNA – 2019

Российские бойцы Сергей Пономарёв, Шарабутдин Магомедов и Игорь Дармёшкин прошли в 1/6 финала чемпионата мира «Бои по правилам TNA на Кубок Tatneft». В первом турнире 12-го сезона двенадцать бойцов из шести стран мира бились за путёвки в очередную стадию восьмиэтапной «гонки на выживание» за чемпионский пояс.



Первым победу в бою в лёгкой весовой категории оформил Ильяс Букаюа (Нидерланды), одолевший Янниса Боукиса (Греция).



Весовая категория до 70 кг стартовала поединком между Сергеем Пономарёвым (Россия) и Робертом Оганесяном (Греция). В экстра-раунде, за счёт характера и великолепно проведённой концовки, российский боец склонил мнение судей на свою сторону. В следующем бою легковесов Сайфулаха Хамбахадова (Россия) и Вадима Васькова (Белоруссия) интрига сохранялась все четыре раунда. Судейская бригада единогласно отдала победу Васькову, который нанёс больше точных ударов.



В первом поединке до 80 кг россиянин Сергей Мавлютов досрочно уступил Егишу Егоряну. В ещё одном бою полутяжелого дивизиона Шарабутдин Магомедов (Россия) не оставил шансов Хасану Бозорову (Узбекистан).



И завершающим поединком вечера в категории свыше 80 кг стала встреча тяжеловесов Игоря Дармёшкина (Россия) и Христофора Мирова (Кипр). Россиянин в ней победил техническим нокаутом.