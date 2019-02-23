Холлоуэй и Порье проведут поединок за титул временного чемпиона в лёгком весе

Чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй поднимется в лёгкий дивизион ради поединка за титул временного чемпиона организации в лёгком весе, сообщает ESPN. Соперником Холлоуэя станет Дастин Порье.



Поединок Холлоуэя и Порье возглавит турнир UFC 236, который пройдёт 13 апреля 2019 года. Стоит отметить, что, по информации источника, изначально бой с Холлоуэем должен был провести Тони Фергюсон, но Фергюсон отказался от поединка.



Полноправным чемпионом лёгкого веса UFC на данный момент является россиянин Хабиб Нурмагомедов, отбывающий сейчас дисквалификацию за драку после боя с Конором Макгрегором.



Место проведения турнира ещё не оглашено, но, по слухам, он состоится в Атланте (США). На UFC 236 уже официально анонсирован бой за временный пояс среднего дивизиона между Келвином Гастелумом и Исраэлем Адесаньей.