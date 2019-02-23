Сен-Пьер: сожалею, что у меня не идеальная статистика, как у Нурмагомедова

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер выразил сожаление, что не удалось пройти карьеру без поражений.



«Самое большое сожаление в карьере? Разумеется, поражения. Я очень гордый человек, и мне хотелось бы иметь идеальную статистику. Например, как у Хабиба Нурмагомедова. У него идеальный рекорд. Это самое большое сожаление, что не удалось добиться такого же результата. Я неидеален, я допускал много ошибок. Но я всё равно всегда старался совершенствоваться», — приводит слова Жоржа Сен-Пьера ESPN.



Сен-Пьер провёл в профессиональных ММА 28 поединков, в которых одержал 26 побед. Последнее поражение Сен-Пьера датировано 7 апреля 2007 года, когда он уступил Мэтту Серре техническим нокаутом на турнире UFC 69. До этого Сен-Пьер проигрывал Мэтту Хьюзу болевым приёмом в 2004 году.