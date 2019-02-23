Умар Кремлёв избран вице-президентом Европейской конфедерации бокса EUBC

Генеральный секретарь Федерации бокса России, член исполкома AIBA Умар Кремлёв избран на пост вице-президента Европейской конфедерации бокса (EUBC), сообщает корреспондент «Чемпионата» Полина Найдёнова. Выборы нового состава исполкома организации и вице-президентов состоялись на Генеральной ассамблее EUBC в Москве.



Кремлёв набрал абсолютное большинство голосов в первом туре, за него проголосовало 25 делегатов. 15 голосов разделились — 8 за Нидерланды, 3 за Украину, 2 за Турцию, два бюллетеня были испорчены.



Во втором туре был избран президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус. Третьим вице-президентом стал президент Федерации бокса Турции Эюп Гозгеч.

Напомним, что президентом EUBC является итальянский функционер Франко Фальчинелли.