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Умар Кремлёв избран вице-президентом Европейской конфедерации бокса EUBC

Умар Кремлёв избран вице-президентом Европейской конфедерации бокса EUBC
Бокс/ММА / Любительский бокс

Генеральный секретарь Федерации бокса России, член исполкома AIBA Умар Кремлёв избран на пост вице-президента Европейской конфедерации бокса (EUBC), сообщает корреспондент «Чемпионата» Полина Найдёнова. Выборы нового состава исполкома организации и вице-президентов состоялись на Генеральной ассамблее EUBC в Москве.

Кремлёв набрал абсолютное большинство голосов в первом туре, за него проголосовало 25 делегатов. 15 голосов разделились — 8 за Нидерланды, 3 за Украину, 2 за Турцию, два бюллетеня были испорчены.

Во втором туре был избран президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус. Третьим вице-президентом стал президент Федерации бокса Турции Эюп Гозгеч.

Напомним, что президентом EUBC является итальянский функционер Франко Фальчинелли.

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