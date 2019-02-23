Адбель-Азиз: Фергюсон отказался от шанса на бой с Хабибом за титул

Менеджер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова прокомментировал ситуацию с возможным поединком за временный чемпионский титул в UFC.



«Ребята, больше не хочу ничего слышать о Тони Фергюсоне. От отказался от поединка с Максом Холлоуэем и от шанса на поединок за титул в лёгком весе с Хабибом Нурмагомедовым в сентябре. Понимаем, он не хочет прикурить», — написал в своём «твиттере» Али Абдель-Азиз.



Ранее стало известно, что Фергюсон отказался от поединка с Холлоуэем. Тем не менее Макс поднимется в лёгкий вес ради боя за титул временного чемпиона организации в лёгком весе. Соперником Холлоуэя станет Дастин Порье. Бой пройдёт на турнире UFC 236 13 апреля 2019 года.



Полноправным чемпионом лёгкого веса UFC на данный момент является россиянин Хабиб Нурмагомедов, отбывающий сейчас дисквалификацию за драку после боя с Конором Макгрегором.