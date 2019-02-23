Де Лиму не беспокоит высокий рост Стефана Струве

Боец UFC Маркос Рожериу де Лима поделился ожиданиями от предстоящего поединка со Стефаном Струве.



«Нам нужны большие бои, чтобы подняться в рейтинге. Струве — популярный боец, он дрался со многими бразильцами и был в UFC уже много лет. Он крепкий, высокий и сильный. Трудный соперник, но мы прошли тренировочный лагерь и готовы к бою.



Рост Струве? Однажды я дрался в кикбоксинге с аргентинцем, рост которого был больше двух метров. И он упал после хайкика в голову. Струве лучше быть начеку, потому что моя нога может попасть по его голове в любой момент. Самым высоким противником в ММА у меня был чилиец ростом 180 сантиметров, и он упал именно после хайкика в голову», — приводит слова Рожериу де Лимы MMAFighting.