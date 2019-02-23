Сауль Альварес не исключает возможности поединка с Сергеем Ковалёвым

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC и WBA Сауль Альварес подчеркнул, что не исключает возможности боя с российским боксёром Сергеем Ковалёвым в полутяжёлом весе.



«Не исключаю возможности проведения поединка в полутяжёлом весе. Сейчас мы сосредоточены на других вещах, но такая возможность действительно есть. Такой бой стал бы для меня большим испытанием, но мне нравятся такие вещи. Знаю Сергея Ковалёва с 20 лет. Мы можем провести поединок. Мы оба любим подобные вызовы, так что возможность такого боя вполне существует», — приводит слова Сауля Альвареса BoxingScene.



Следующий бой Альварес проведёт 4 мая 2019 года на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Соперником Альвареса будет обладатель титула по версии IBF Дэниел Джейкобс.