Джойс: не нокаутирую Стиверна за один раунд, пока я не на уровне Уайлдера

Сегодня, 24 февраля в Лондоне состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет поединок Джеймса Дигейла и Криса Юбэнка-младшего. В андеркарде этого боя встретятся британский проспект супертяжёлого веса Джозеф Джойс и экс-чемпион мира Бермейн Стиверн.

Джойс поделился ожиданиями от этого противостояния, признав, что ему будет не под силу нокаутировать опытного канадца за один раунд.

«Карьера Стиверна подходит к концу. Он приехал сюда с намерением победить, чтобы вернуться в игру. Что же, желаю ему удачи. Я буду рад, если смогу одержать победу до седьмого или восьмого раунда. Но у меня не получится нокаутировать Бермейна за один раунд, я не Уайлдер. Пока что я не на таком уровне, но в конечном счёте я приду к этому», — приводит слова Джойса BoxingScene.